Bővült a bölcsődei és óvodai férőhelyek száma a vármegyében

– Számunkra kiemelten fontos, hogy a lakosok is büszkék legyenek az otthonukra, ezért a közösségi terek megújítása, a kulturális és sportlétesítmények fejlesztése kiemelt hangsúlyt kapott. Ezek a programok nem csak az épített környezetet gazdagítják, hanem erősítik a közösséget is, hiszen minden korosztály számára elérhetővé váltak az új, modern létesítmények. A lakosság egészségének megőrzése és a szociális szolgáltatások színvonalának javítása szintén kulcsfontosságú volt, a TOP keretében több településen újultak meg orvosi rendelők, szociális intézmények, illetve új szociális lakások is épültek a rászorulóknak. Ennek eredményeképp 71 ezer 600 főnek javult az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése a vármegyében– emelte ki Oláh Gábor. Hozzátette, a vármegye iskoláiban új tantermek, informatikai eszközök, digitális fejlesztések segítik az oktatást. A TOP-os fejlesztések révén 647 gyerek jutott új bölcsődei férőhelyhez, 2548 óvodai férőhely fejlődött, ez 67 beruházást jelent, több, mint 12 milliárd forint értékben.

Az ülésen a vármegye tavalyi és idei első félévi munkaerőpiaci helyzetéről, valamint a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól is szó volt

Fotó: Nagy Balazs

Egy 150 ezer embert érintő árvízvédelmi fejlesztés is szerepel a tervekben

– A 2021- 2027 ciklusban a vármegye területén 207 beruházás, összesen 54 milliárd forint összértékben rendelkezik jelenleg támogatási szerződéssel. A megvalósuló pályázatok összértéke 97 milliárd forint, tehát, ennek már több, mint a fele a kedvezményezetteknél van. A legnépszerűbb a felhívások továbbra is a belterületi utak fejlesztése, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és az Élhető Települések fejlesztése pályázatok – sorolta a főigazgató. Mint azt beszédében elmondta, a jövőbeni tervek között szerepel:

426 kilométernyi kerékpárút megépítése

1176 kilométernyi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése

Az új, vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása 829 fő lesz

Fürdőmegújítási programok is szerepelnek a tervek között

4500 új bölcsődei férőhely építése, és 21 ezer óvodai férőhely megújítása.

A vármegyei közgyűlés utoljára ülésezett jelenlegi összetételében

A közgyűlésen az első napirendi pont része volt a Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámoló is. Ezután a vármegye 2019 és 2024 közötti gazdasági programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadta el a testület. Emellett a vármegye tavalyi és idei első félévi munkaerőpiaci helyzetéről, valamint a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól is szó volt. Mint az az ülésen elhangzott, a közgyűlés ebben a hónapban ülésezett utoljára jelenlegi összetételében.