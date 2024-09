Engedelmes ebek bemutatója, látványosan mozgó, szenzoros robotkar, VR-élmények, ritka sáskák és érdekes madárlakok. Ez a számtalan, különféle terület jól megfért egymás mellett a szolnoki campuson, a teljes palettát pedig felsorolni is nehéz lenne. Egy biztos, aki érdekes és látványos kísérletekre, eszközökre vagy éppen az egyes szakmák, foglalkozások kulisszatitkaira volt kíváncsi, biztosan nem csalódott: a Kutatók Éjszakája Szolnokon megannyi lehetőséget kínált.

A Kutatók Éjszakája Szolnokon változatos programokat kínált, minden standnál lehetett kóstolni, érinteni vagy éppen kipróbálni valamit

Fotó: Mészáros János

– Szolnokon 2011 óta minden évben sikerült megtartani a rendezvényt, aminek fő célja, hogy az egyetemek, kutató intézetek és partnereik kitárják a kapuikat és megismertessék a nagyközönséggel a tudományok, kutatások világát – kezdte dr. Szabó Attila Péter campusigazgató. Hozzátette, idén sokféle újdonsággal készültek.

A Kutatók Éjszakája Szolnokon az egészséget is fókuszba helyezte

– Arra nagyon büszke vagyok, hogy Debrecenből is jött előadó, aki a mesterséges intelligenciával kapcsolatban tartott előadást, méghozzá annak vonatkozásában, hogyan használhatják a középiskolások – fogalmazott.

Megannyi interaktív foglalkozást szerveztek, egyebek mellett idén először tartottak a tankonyhán dietetikusok által vezetett főzést, tizennyolc éven aluliaknak és felnőtteknek egyaránt.

– Egy másik kolléganőm az anatómia-élettan demonstrációs teremben tartott előadást elsősorban középiskolásoknak a dohányzással kapcsolatban. Annak főként a szívre, tüdőre és érrendszerre gyakorolt hatásait helyezte fókuszba – sorolta dr. Szabó Attila Péter. Hangsúlyozta, minden kiállító azzal a céllal érkezett, hogy az asztalánál próbálni, érinteni, ízlelni lehessen mindazt, amivel foglalkoznak.

Egy remek családi program

Vágó Réka és szülei ugyanis együtt látogattak az eseményre, ahol mindenki talált kedvére való érdekességet.

– Már tavaly is nagyon sok mindent kipróbáltunk, ezért idén nem volt kérdés, hogy jövünk-e. Előző évben a Mathias Corvinus Collegium standja tetszett a legjobban és az erdészettel foglalkozó asztalok, most azért adok esélyt más területeknek is – fogalmazott Vágó Réka. Édesapja, Vágó Ákos idén járt először a kiállításon, de leginkább a Nefag Zrt. asztala, a honvédség és rendőrség bemutatói vonzották leginkább.