Új utakon járnak – ez félig igaz a Jászkunság településeire, elvégre térségünkből eddig is számos alkalommal folyamodtak sikeresen a Magyar Falu Program forrásaiért. Így történt ez a Magyar Falu Program legfrissebb, szeptemberi eredményhirdetésénél is, ám mivel e mostani nyertesek út- és járdafelújításra pályázhattak, így előbb-utóbb mégiscsak új gyalogútra toppanhatunk az érintett falvakban, városokban. És nem is kevésben.

Útfelújítás Tiszaroffon. A Tisza-tavi településen is újra elkerülnek a szerszámok, mivel 15 vármegyei és térségbeli településsel együtt sikeresen indult a Magyar Falu Program út- és járdafelújítási pályázatán

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Tizenhat térségbeli település nyert a pályázaton

A pályázati eredmények MTI által ismertetett bejelentése szerint Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, 469 kistelepülés nyert el forrást önkormányzati tulajdonú

utak;

hidak;

járdák;

kerékpárutak fejlesztésére.

A pályázatot ötmilliárd forinttal hirdették meg. Az utca, út, híd vagy kerékpárút felújítására egy-egy önkormányzat legfeljebb 45 millió, míg járdafelújításra maximum 10 millió forintot igényelhetett. A nyertes önkormányzatok előfinanszírozással kapják meg az összeget.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből ezúttal 15 település iratkozott fel a nyertesek listájára, de a térségbeli Jászkarajenő is a sikeres indulók között volt. A környékbeli települések összesen több mint 143 millió forintot hoztak el, a hírportálunk által megkérdezettek java része járdafelújításra fordítja a támogatást.

Mire költik a Magyar Falu Program forrásait?

Rákócziújfalu önkormányzata tíz és félmillió forintot nyert az úthálózat fejlesztésére. A járdák, utak és kerékpárutak állapotát folyamatosan ellenőrzik a Szolnok környéki településen, és most úgy ítélték, hogy a temetőhöz vezető szakasz újraaszfaltozása a leginkább indokolt.

A főútról lehajtva látható, hogy megromlott a kijelölt szakasz állapota, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt egy évtizedben nem fordítottunk annak korszerűsítésére

– mondta Varga József polgármester. Hozzátette, a ravatalozó épülete is teljesen megújult az elmúlt hónapokban, a jövő évre tervezett aszfaltozás után jelentősen javul a közlekedés a területen. A két sáv széles út mellett a parkoló továbbra is murvás marad.

Tiszapüspöki közel 10 millió forintot nyert a Magyar Falu Program útfelújítást célzó pályázatán.

– Az elnyert támogatásból belterületi útjaink rendbetételét folytatjuk, konkrétan a Béke út végétől a Táncsics út Erdélyi útig terjedő körülbelül 200 méteres szakaszát újítjuk fel – tájékoztatott Bander József polgármester. Hozzátette, bíznak abban, hogy a beruházás még az idén megvalósul.