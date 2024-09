Martfűtől Kunszentmártonig nyomvályúk, kátyúk nehezítik a közlekedést, a helyzet az elmúlt hónapokban csak tovább romlott. A kunszentmártoninak még reménykedhetnek az elkerülő megépítésében, ami tehermentesíti a belvárost, de a többi település esetén nincs is ilyen a tervben. A martfűi iparvágánynál viszont megoldódhatnak a problémák.

A martfűi iparvágánynál október végén javulhat a helyzet, egyelőre csak lépésben éri meg áthaladni a síneken

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– A 4-es és a 44-es főút között ez az egy út van, ahol közlekedhetnek a teherautók, de a 40 tonnás járművek jelentősen tönkreteszik a városunkat érintő szakaszt. Egy némelyik kátyú már balesetveszélyes, olyat is láttam már, hogy a körforgalomnál az autó kereke szabályosan kitört – mesélte az áldatlan állapotokról dr. Papp Antal. Martfű polgármestere hónapok óta levelezik a Magyar Közút Zrt.-vel és az iparvágány kapcsán a MÁV sajtóosztályával.

Minden nap újabb kátyúk jelennek meg a 442-es főúton

A térségben élők tapasztalata szerint a 442-es főút elhanyagolt, a kátyúk, nyomvályúk miatt balesetveszélyes a közlekedés. És a helyzet csak tovább romlik.

– Minden nap erre járok dolgozni, de még így is kiismerhetetlen számomra az út, napról napra újabb tengelytörő lyukak jelennek meg, már szinte morzsolódik az aszfalt. Arról már nem is beszélve, ami a vasúti átjárókat illeti – számolt be tapasztalatairól egy földvári lakos.

A martfűi iparvágány felújítására október végéig kell várni

A Magyar Közút Zrt. tájékoztatása szerint az október 7-ei héten a 442-es főút több szakaszán, Martfű közigazgatási területén végeznek majd melegaszfaltos nagyfelületű burkolatjavítási munkákat összesen három helyszínen is. Forgalomkorlátozás miatt a közlekedők türelmét kérik.

Közölték: teljes körű felújítási munkákat külön elrendelés és a szükséges források biztosítása esetén indíthatnak el.

A MÁV sajtóosztálya a vasúti átkelőkről nyilatkozott. A martfűi iparvágánynál 10 kilométer per órára kell lelassítani ahhoz, hogy biztonsággal át lehessen hajtani, de továbbhaladva Tiszaföldvár felé sem javul jelentősen a helyzet.

Már szinte nincs olyan ív, amit az autósok választhatnának, több alkalommal is előfordultak ráfutásos balesetek.

A martfűiek eddig csak apróbb javításokra számíthattak, a MÁV őszre ígért egy jelentősebb felújítást. A helyzet talán nem reménytelen, a napokban még a munkagépek is felvonulhatnak.