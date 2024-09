Ünnepélyes keretek közt adták át csütörtökön az „Akácliget Gyógy- és Strandfürdő új családi medencéjét.

Csütörtökön ünnepélyes keretek között átadták a karcagi Akácliget fürdő új családi medencéjét

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Az Akácliget fürdő évtizedekkel ezelőtt mint Kisfürdő került be sokak tudatába. Nemcsak mi, karcagiak élveztük a fürdő szolgáltatásait, hanem már akkoriban is turisztikai vonzerőt jelentett. Erre a fejlesztésére a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsnak sikerült forrást találni, ezzel előrébb tud lendülni a város turizmusa is – mondta az avatáson Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés és a Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke.

Szepesi Tibor polgármester az elmúlt időszak turizmushoz, kultúrához kapcsolódó beruházásairól is szólt.

– Ezek fontosak számunkra, hiszen aki városunkba érkezik, az előszeretettel látogatja meg a lombkorona sétány mellett a további turisztikai látnivalókat, a Liget úti Sportcentrumot, a Sámándobot, rendezvényközpontot, az Erzsébet-ligetet, a játszóteret, a pumpapályát, vagy a Szélmalmi Fogadóházat – sorolta.

– De meg kell említeni a gépkocsival is megközelíthető Zádor-hidat is. Az ide érkező Sétálhat a gyönyörű Kossuth téri fák alatt, és útjába ejtheti a Györffy Galéria kiállításait. Ha pedig ideje engedi, ellátogat a strandfürdőbe – sorolta Szepesi Tibor polgármester, majd rátért a mostani beruházásra.

– Bizonyára vannak közöttünk olyanok, akik még emlékeznek a régi ütött-kopott, itt-ott repedező medencére, a meszelt falakra, a betonlépcsőre.