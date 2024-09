Mi a megoldás? 2 órája

Elkeseredett harc: mit tehet Szolnok a galambinvázió ellen?

A parlagi galambok régóta számos világváros életét keserítik. New York, London, Róma, Párizs, Velence. E nagyvárosokban turistaprojekt a háziasított szirti- vagy parlagi galambok etetése. Persze e „nagyágyúk” mellett a földkerekség ezernyi helyén fészkelték be magukat, ezáltal piszkítanak is a „repülő patkányoknak” nevezett galambok. Szolnok kisebb város, de mitől is lenne kivétel ez alól? Mi lehet a megoldás galambok ellen?

Mészáros Géza

A nagylexikon vonatkozó fejezete szerint a házi galamb a szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házi galamb elvadult alakja, az úgynevezett parlagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt. De mit tehetünk, ha már túl sok van belőlük? Létezik megoldás galambok ellen? A szolnoki belváros épületeit lakóhelyükként használó galambok a rosszul felhelyezett galambtüskék mögé fészkelnek. Vajon mi a jó megoldás galambok ellen?

Fotó: Mészáros Géza Boros Zoltán főkertész már korábban is beszámolt arról, hogy a galambok rendkívül gyorsan alkalmazkodnak új és új élőhelyekhez. Az ember lakta környezetben élő, szaporodó, és egyre gyarapodó madarak elfogadottsága azonban megosztó. Sokak szemét gyönyörködteti, a köztereken és parkokban ma már természetes a létük. Másoknak azonban bosszúságokat okoz. Telepiszkítják fészkelő- és költőhelyük környezetét, szennyezik a települések frekventált helyeit. Ez pedig felveti a humán-egészségügyi problémákat is. Milyen intézkedéseket lehet bevezetni Szolnokon? – Természetvédelmi szempontból aggályos bármilyen gyérítő megoldás – válaszolt érdeklődésünkre Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója. – Társasházak, vállalkozások képviselői több alkalommal kerestek bennünket is a helyzet kezelése miatt. A galambürülékek nap mint nap megjelennek az épületeik bejáratai előtt. A galambpiszok szennyezi az üzletek kirakatait, a játszóterek játékait, a közparkok padjait, a parkoló autók fényezését. – Társaságunk munkatársainak segítségével itt-ott már helyeztünk fel hálókat, szélben lobogó szalagokat, és úgynevezett galambtüskéket is a frekventált helyekről való visszaszorításuk miatt. Általában ezek az intézkedések hasznosak. Nekünk még nincs arra lehetőségünk, mint New Yorkban, vagy az Egyesült Államok több nagyvárosában, ahol ragadozómadarakat telepítettek, és ahol elérték e sólymok és sasok befészkelését, ott „természetes” gyérülést értek el. Mi lehet az igazán jó megoldás galambok ellen? Cegléd nem New York, de a Pest megyei településen utánozzák a „Nagy Almában” régóta hasznosított megoldást: Cegléden ugyanis sólyom segítségével riasztják el, majd befogják és elszállítják a galambokat, így gyérítik az egyre több kellemetlenséget és piszkot okozó galambállományt a városban. Ezt egyelőre kísérleti jelleggel kezdték el, három hónapon át figyelték az eredményt. A galambállomány csökkentésére Hegedűs Ágota és Rimóczi Gábor tett javaslatot egy testületi ülésen. Cegléden sem állatkínzás történt, hiszen a galambokat befogták és külterületekre szállították. A sólyom zavarja a galambok letelepülését...

– Ez sem rossz megoldás – reagált a ceglédi mintára Lits László. – Szolnokon ragadozómadarak „használata” egyelőre még csak javaslatként fogalmazódtak meg. A belvárosi Kossuth téri üzletek és lakóházak egy része viszont már alkalmaz: galambtüskéket;

és galambhálókat megoldásként – kisebb-nagyobb sikerrel. Ahol rosszul helyezték fel az eszközöket, vagy rossz minőségűt szereltek fel, ott a galambcsapatok fittyet hánynak a távoltartási kísérletekre – hangsúlyozta az ügyvezető. – Minden nap azzal kezdődik, és azzal fejeződik be, hogy a galambpiszkokat tisztítjuk a földről és a kirakatról – mutatták a divatáru-boltjuk előtti rettenetes állapotokat a volt Szigligeti jegyiroda mellett működő ruhanemű-üzlet eladói a bejárat előtti és fölötti salakanyag-tengert. A Kossuth téri társasház lakatlan ingatlanjának erkélyére egy népes galambcsalád költözött be, szennyezve az alattuk működő divatáru-üzlet előterét és kirakatát

Fotó: Mészáros Géza Sokan felvetették már az ivartalanító-táp kihelyezését, a befogási programot, mint lehetséges megoldásokat. Annyi bizonyos, hogy a megállíthatatlanul növekvő galambszaporulat, és azáltal gyarapodó szennyezés már nem kifejezetten természetvédelmi, hanem humán- és állategészségügyi, köztisztasági, műemlékvédelmi és állatvédelmi kérdés, amit nagyságrendjéből és jellegéből adódóan csakis a települési önkormányzatok lehetőségeivel és irányításával lehet kezelni. Szolnokon is.

