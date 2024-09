Ingyenes nyílt napra várta a fiatalokat pénteken és szombaton a jászberényi Logiscool programozó iskola. A rendezvényen a gyakorlat centrikus élményinformatika, a mesterséges intelligencia is világát ismerhették meg az érdeklődők.

Interaktív foglalkozásokat tartottak a jászberényi Logiscool nyílt napján, ahol a mesterséges intelligencia térhódítása is fókuszba került

Fotó: Pesti József

A mesterséges intelligencia fejlődése számos új lehetőséget kínál

- A Logiscool a kódolás mellett a kritikus és strukturált gondolkodás alapjait is megtanítja, így a fiatalokból igazságkereső, a tartalmakat tudatosan fogyasztó felnőtt válhat – olvasható az iskola honlapján. A számítógép felépítésétől a portfóliókészítésig olyan komplex és piacképes digitális tudást kapnak a kis felfedezők, mely a jövőben utat nyit majd a legjobban fizetett állások felé. A nyílt napon a jövő technológiai kihívásaiba pillanthattak be a résztvevők, akik interaktív módon fedezhették fel a Logiscool kurzusait és digitális játékot is létrehozhattak. Emellett megtudhatták azt is, hogy milyen reálkészségeket fejleszt az iskola világszerte népszerű, játékokra épülő módszertana és miként befolyásolja a jövőt a mesterséges intelligencia. A jászberényi Logiscool oktatói szeptember 20-án, pénteken 17 és 18 óra között, 21-én szombaton 10-től 11 óráig Hatvanban a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnáziumban tartanak nyílt napot.