– Hatalmas rajongótábora van, gyakran jönnek hozzá látogatók – mesélte Keskenyné Dobos Krisztina, miközben Morzsi határozottan követelte tőle mancsával a simogatásokat. A békés jószág hosszú évekig élt az utcán, a Széchenyi lakótelep kedvenceként. A helyiek etették, itatták, az állatotthon munkatársai is rendszeresen ellenőrizték. Hiába a gondoskodás, sajnos az eb egy júliusi napon nagyon rosszul lett, mint kiderült, méhgyulladásban szenvedett. Még éppen az utolsó pillanatban sikerült egy életmentő műtéttel segíteni rajta.

Nyáron életmentő műtétet hajtottak végre Morzsin

Fotó: Nagy Balázs

Izgalmas napok jöttek, de Morzsi igazi harcos

Morzsi az Állatotthon gondozásába került, több százan izgultak érte, de az eb szerencsére napról napra jobban lett, és hamarosan meghálálta a törődést.

– Békés kutya volt korábban is, de kerülte az érintést, csak néha engedett meg egy-egy simítást. Aztán szépen kinyílt, már a műtét utáni napokban is nyalogatta a kezünket, odafúrta az orrát, hálálkodott. Ez számunkra több szempontból is szívmelengető – fogalmazott az állatotthon vezetője.

Bár az eb a nehezén túl van, még jócskán akadnak feladatok az egészségét illetően.

– Szívférges, így ezt a problémát is orvosolunk kell. Ugyan elkezdtünk egy gyógyszeres kúrát, de azt tapasztaltuk, hogy nem jól bírja a mája, így most májvédőt kap. Bízunk benne, hogy hamarosan folytathatjuk a kezelést – mondta Keskenyné Dobos Krisztina. Hozzátette, emellett mostanában a kutya egyik hátsó lába is fáj, Gödre viszik majd egy professzorhoz további vizsgálatokra.

– De nagyon bízunk benne, hogy teljesen rendbe jön, igazi harcos amazon a mi Morzsillánk – fogalmazott mosolyogva az állatotthon vezetője. A név nem elírás, Krisztina szerint a harcos vér mellett csipetnyi „fenséges” jellem is helyet kapott Morzsiban, így elkeresztelték a hálás csahost.