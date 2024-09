A városi strandfürdő előtti területen gyülekeztek szombat délelőtt a XI. Törökszentmiklósi Extrém Motoros Nap résztvevői. Bár tavaly alig lehetett parkolóhelyet találni, idén a folyamatosan zuhogó, áztató eső sokakat eltántorított, hogy motorra üljenek. Pedig az ország minden tájáról jöttek eddig motorosok, sőt a határon túlról is.

Maroknyian gyűltek össze a törökszentmiklósi motoros találkozón

Fotó: Mészáros János

– Valóban nem erre számítottunk, még azzal együtt sem, hogy figyeltük az előrejelzést.

A jelenlévők bizonyítják, hogy híresen fanatikusak vagyunk, amit eltervezünk megtesszük.

Annyit módosítottunk, hogy a koncerteket este a művelődési központban tartjuk meg – mondta Őz Judit, az egyik szervező.

Volt már, hogy ezren voltak a törökszentmiklósi motoros napon

Hozzátette, a motorosok szeretik a rendezvényüket és bár a mostani nem hasonlítható ahhoz, mint, amikor ezer embert megmozgattak, de kitartanak.

A fél háromkor kezdődő felvonulást lemondták, ahogy az öt kaszkadőr show-t is.

– Volt már, hogy ennyire esett. A tanulság, hogy talán érdemesebb nyárra időzíteni, még akkor is, ha esetleg ütközik más eseményekkel – fogalmazott.

Veterán motor- és autókiállítást tartottak

A magyar traktorgyártás legendás típusa is feltűnt a veterán motoros- és autós találkozón.

– 1960-ban született ez a magyar gyártmányú Csepel kis Dutra. Kéthengeres motor hajtja, saját lábán jött ide, műszakija is van – magyarázta Illyés László, aki évente kétszer indítja be régi autóját, ami öt éve szerzett be.

– Elkezdtem felújítani, de közbeszólt az egészség. Így marad az, hogy időnként kicsit megmozgatom, hogy ne rozsdásodjon be – tette hozzá.

Arra a kérdésemre, hogy milyen élmény rajta ülni, mosolyogva csak annyit válaszol: Rázós!