A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének Karcagi Csoportja ünnepséget szervezett a mozgássérültek napja alkalmából az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő Rendezvényközpontjában. A karcagiakat, valamint Kenderes, Berekfürdő, Kunmadaras, Túrkeve, Kunhegyes csoportjainak képviselőit Pánti Ildikó önkormányzati képviselő köszöntötte.

Pánti Ildikó köszöntötte a jelenlévőket

Fotó: Daróczi Erzsébet

Murányi Zsigmondné vármegyei egyesületi elnök a szervezet munkájáról és jövőbeli terveiről szólt. Hudák Ilona, a karcagi csoport vezetője az idei évi munkáról számolt be. A város egyik legnagyobb taglétszámú civil szervezete több kirándulást, gyógyfürdőzést szervezett, voltak hangulatos szalonnasütések is a Rákóczi utca 3. alatti Civil ház udvarán. Itt vannak a fogadóóráik is, ahol a tagok gyó­gyászati segédeszközt is kölcsönöztetnek.

A csoportvezető megköszönte a városnak a fürdőbérleteket az Akácliget Gyógyfürdőbe, és elmondta, idén még szerveznek összejövetelt tagjaiknak. A rendezvényen Petróczki Csaba nótaénekes is fellépett.