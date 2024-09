Nem kedvezett az időjárás a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum szabadtéri programjainak idén. Nyár elején a Szent Iván éjhez kapcsolódó rendezvényüket az utolsó pillanatban mondták le a közelgő vihar miatt, most a Múzeumok Őszi Fesztiválja Kunszentmárton ikonikus épületében kaphatott helyet. A programokat szombaton a Szabó Gyula Művelődési Házban tartották. A helyszínváltozást az intézmény közösségi oldalán már pénteken bejelentették.

Tűzzsonglőrök ledes játékkal varázsolták el Múzeumok Őszi Fesztiválja kunszentmártoni közönségét

Forrás: Kunszentmárton Helytörténeti Múzeum Facebook-oldala



– Figyeltük az előrejelzéseket, sajnos most is esőt mondott, ami be is igazolódott. A Múzeumok éjszakáját vihar mosta el, így a hét végén a helyszínváltozás mellett döntöttünk – mondta Hegedűs Krisztián, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatója.