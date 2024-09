Az önkormányzat egyébként a 32 tagú egyesületből két főállású tűzoltó bérét finanszírozta, emellett három tűzoltó a közmunkaprogram keretében dolgozott az egyesületnek. Szeptember elsejével az ő munkaviszonyuk is megszűnt. A város egy emelődarus autó beszerzéséhez korábban egyszeri félmillió forintos támogatást nyújtott. A polgármester szerint egyébként az egyesület nem is pályázhatott volna eszközfejlesztésre, ha nem lett volna az önkormányzatnál bejelentett dolgozója.

Sörös Tibor parancsnok szerint a támogatási szerződés több pontja sem volt vállalható az egyesület számára. Hangsúlyozta, az önkéntes tűzoltóság tovább működik a városban, csak más formában

Fotó: Archív fotó: Mészáros János

A tűzoltóparancsnok szerint a szerződés több sebből is vérzett

Az ügyben megkerestük a testületi ülésen többször név szerint emlegetett Sörös Tibor parancsnokot, aki jelenleg civil foglalkozásból tartja el családját.

– Az oka, hogy nem írtuk alá felajánlott, fél évre szóló támogatási szerződést az volt, hogy a megkeresett ügyvédek és jogászok szerint több pontban is törvénytelen. Az egyik kifogásolt pontja az egyesület vagyonával kapcsolatos kérdés. A szerződés azt feszegeti, hogy mi lesz a vagyonnal akkor, ha megszűnik az egyesület. Bár nem szűnik meg, de ebben az esetben a szerződésben az áll, hogy az egyesület tegye meg kedvezményezettnek az önkormányzatot. Szó nem lehet róla! Arról ugyanis, hogy egy civil szervezet vagyonával mi történik, ha az megszűnik, a Polgári Törvénykönyv rendelkezik. A másik pont, amit kifogásoltunk, a munkaidővel való rendelkezés. A szerződés azt tartalmazta, hogy napi 8 órában a város műszaki osztályvezetőjének utasítására hajtsunk végre eddig számunkra tiszázatlan feladatokat. Én tűzoltóként szolgáltam húsz évig a várost, és továbbra is tűzoltóként szolgálom majd, igaz, már a munkám mellett – hangsúlyozta.

Továbbra is számíthat a lakosság a túrkevei önkéntes tűzoltókra

Sörös Tibor parancsnok azt is cáfolta, hogy a tűzoltószertár ajtajára lakat került, hiszen ez mindig is így volt, de biztonsági okokból. Nyomatékosította, az egyesületi tagok továbbra is ellátják feladatukat. Annyi változott, hogy főállású tűzoltója nem maradt a városnak.