Ünnepélyes keretek között idén is átadják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi Prima díjakat.

Idén is színvonalas produkciókkal, számos elismerés átadásával zajlik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi Prima díj gála a Szolnoki Szigligeti Színházban

Fotó: Mészáros János

A színvonalas gálára hétfő este a Szolnoki Szigligeti Színházban kerül sor. Az eseményen díjazzák a vármegyében kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozókat, mesterembereket, közfeladatot ellátó szakembereket, katonákat, rendőröket, polgárőröket is. A három Prima mellett közönségdíj és különdíj is gazdára talál, továbbá a különböző vállalkozások saját alapítású elismeréseit is átvehetik a kitüntetettek. A Prima Primissima Alapítványt 2003-ban hozta létre Demján Sándor vállalkozó. A rangos elismerést, valamint a vele járó támogatást a tudomány, művészet, sport, oktatás és ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkát végző jelölteknek ítélik oda. Az alapítvány 2005-ben egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, amely a szűkebb környezet kiválóságait ismeri el.