Kuhné Nánási Mónika arról is beszámolt, hogy azok, akik az őszi programokra a Déryné második emeleti dísztermébe érkeznek, alig fognak ráismerni a környezetre, hiszen megszépült a terem.

Nagyon régóta vártunk már erre, augusztusban végre megújulhatott a teljes elektromos hálózat, és a munkákat követően sikerült kifestetni is a termet, ami mostantól szép, új színben pompázik. Folyamatban van a függönyök, illetve az új karnisok beszerzése.

Szeretnénk még a színpad burkolatát is új szőnyegpadlóval leborítani, hogy minél gyönyörűbb környezetben tudjuk a következő időszak ide tervezett programjait megvalósítani. Szeptember huszonnegyedikén Heit Lóri és zenekara lakodalmas műsora még a földszinti moziteremben lesz, de a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola már a díszterembe tervezi hangversenyét, és indul a szalagavató időszaka is. És ezzel még mindig nem értek véget a központ programjai: október tizenkettedikén traktoros ügyességi versenyünk lesz a Zuglógerben, tizennyolcadikán pedig Jakupcsek Gabriella estje következik a Dérynében, majd számos egyéb program is vár a karcagiakra egészen karácsonyig...