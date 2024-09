Választási ígéretünknek megfelelően teljesen új aszfaltburkolatot létesítünk a Sárgarigó utcán – jelentette be közösségi oldalán Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre hozzátette, helyenként pályaszerkezet megerősítést is elvégeznek az utcában, és új járdaszakasz is épül.