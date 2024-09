Nagy izgalommal gyülekeztek az óvodások a feldíszített kerékpárjaikkal, hogy nekivágjanak a kijelölt útvonalnak. Az intézmény három csoportjának (Csipkerózsa, Pillangó és Katica) az óvodásai a hozzájuk csatlakozó szülőkkel, polgármesterrel, alpolgármesterrel és képviselőkkel egy nagy kört tettek meg a település utcáin.

A szajoli Tiszavirág Óvoda először csatlakozott a programhoz

Fotó: Mészáros János

A kerékpáros menet vonulása nagy tetszést váltott ki a lakosság körében, akik megtapsolták és dicsérték az ötletet. Az útvonal biztosításában a polgárőrök segítettek, így biztonságosan tekerhettek a kicsik és nagyok. Az óvoda vezetése jövőre is csatlakozni fog az autómentes naphoz, mert fontosnak tartják a környezettudatos nevelést már kicsi korban is. Egyúttal jó közösségépítő programnak is bizonyult a kerékpározás.