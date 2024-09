Mint kiderült: a szandaszőlősi mézek postai úton mintegy 8034 kilométert tettek meg.

A nagy távolság, a szállítás veszélyei, valamint a vámellenőrzések miatt egy egyedi szállítódobozt készítettünk. Ezen speciális doboz sértetlenül célba juttatta mézeinket a versenyre

– mondta el Gujka László.

Gujka László ámorméze a három legjobb közé került

– A mézünk egy három körös értékelési folyamaton ment keresztül, mely hónapokig tartott. Tavasszal kettő előzsűrizésen esett át, ezt követően júniusban Asheville-ben a Honey Fest nyilvános döntőjén ért véget a verseny az eredmények közzétételével. Kiválasztották a harminc legjobb mézet és a tíz kategóriát, ezzel együtt rangsorba is állították őket. Ezek egyike közé tartoztak idén a fajtamézek. Ebben a kategóriában, spanyol és török versenytárs mellett, az Ámorakácmézünk került a világ három legjobb méze közé. Büszkék vagyunk rá. Azért is, mert idén is több száz nevezés érkezett be a világ minden tájáról. A mézünk számos ország mézét megelőzve ért el rangos helyezést – számolt be büszkén Gujka László, aki szerint már az is különleges, hogy lehetőségük nyílt képviselni méhészetüket és egyben Magyarországot is egy ilyen világszínvonalú megmérettetésen.

Gujka László büszke az aranyló szolnoki ámorméz nemzetközi elismerésére

Forrás: Gujka Méhészet

Télen benn, nyáron kinn zajlik a munka

Gujka László méhészetének állandó telephelye Szolnok-Szandaszőlősön található, de méhcsaládjaikkal szezonálisan az ország különböző pontjaira is elvándorolnak, hogy minél többféle nektárt tudjanak gyűjteni.

A Gujka Méhészet ma 200 méhcsaláddal rendelkezik.

László nyáron a méheknél dolgozik, télen a műhelymunkákat végzi Mészáros Angéla kolléganőjével közösen.

– A méhekkel kapcsolatos munkálatokban, vándorlásban, pergetésben a méhcsaládok átvizsgálásában és nem utolsó sorban a marketingben is kiveszi részét méhész kolléganőm – emelte ki László.

A kaptárakat és a kereteket maguknak készítik el. Év közben rendszeresen járnak helyi termelői vásárokba, piacokra és rendezvényekre.

Munkában a méhész...

Forrás: Gujka Méhészet