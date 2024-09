Nagy az öröm a szolnoki Bagolyvár Vadaspark háza táján, három napja újabb imádnivaló taggal gyarapodott a lakók létszáma. A lámák kifutójában látott napvilágot a legújabb szolnoki lámabébi: szerdán megszületett Lili és Vili kiscsikója.

Kiscsikó született szerdán a Bagolyvár Vadasparkban. Neve még nincs az újabb szolnoki lámabébinek

Fotó: Nagy Balázs

Ő a harmadik szolnoki lámabébi a sorban

A szülők mondhatni hamar egymásra hangolódtak, a frissen született szolnoki lámabébi már a páros harmadik utódja. A lámák tizenegy és fél hónapig vemhesek, ráadásul szinte észre sem lehet venni a kancán, hogy „más állapotban” van, így az első születés hatalmas meglepetés volt a vadaspark számára.

– Ez a harmadik esztendő, hogy csikóval ajándékoznak meg minket. Ez az apróság a délelőtti órákban jött világra, így mi is szemtanúi lehettünk. Az előző két kicsi is szeptemberi születésű, de ők éjjel érkeztek, nem láttuk őket – árulta el Sipos Csaba, a Bagolyvár Vadaspark vezetője. Hozzátette, minden rendben zajlott, a pici a születését követően pár óra múlva lábra állt, és mindenhová követte az édesanyját.

– Nagyon szeret a puha szalmában pihenni, de amint mozdul az anyja, árgus szemekkel figyeli őt, majd követi, ami természetesen fordítva is igaz – mondta a vezető. Lili gondos mama, érkezzenek bármilyen finom falatok semmi nem vonhatja el a figyelmét a „csemetéről”.

Még várni kell, hogy kiderüljön a neme

Sipos Csaba hírportálunknak elmondta, legalább fél évet várni kell, hogy nagy bizonyossággal megállapíthassák a pici nemét.

– Mivel az ivarszervek a hímeknél később szállnak le, nagyjából hat hónap múltán, ennyi idő biztosan szükséges hogy kiderüljön, milyen nemű. Jártunk már úgy korábban, hogy kancacsikónak hittük az utódot, majd fél év múlva bebizonyosodott az ellenkezője – sorolta a vezető.

A névadás tekintetében ismét a szavazás mellett döntöttek, a lehetséges alternatívákat később ismertetik, a látogatók és rajongók pedig eldönthetik, melyiket kedvelik leginkább.

– Az édesanya, Lili is a látogatók szavazatai alapján kapta a nevét – mondta Sipos Csaba. A Bagolyvár Vadaspark vezetője azt is megosztotta hírportálunkkal, hogy az apróság egyelőre csak anyatejet fogyaszt, később azonban, az elválasztás időszakában megkóstolja a szilárd táplálékot is. Jó darabig biztosan a mamájával marad, később döntenek arról, hogy végleges lakója marad a vadasparknak, vagy egy másik helyre költözik.