Kevesen gondolnák, de ez a probléma a férfiakat is érintheti – körbejártuk a fontos témát!

Közismert jelenségről van szó, tüneteit, jeleit azonban gyakran eltagadja a család, a környezet és akár maga az érintett is. Pedig a szülés utáni depresszió egészen súlyos szintig mélyülhet, olyankor már komoly külső segítségre is szükség lehet. De mi is ez pontosan? Mik a jelei? Mikor válik súlyossá? Halápi Anita szolnoki szexuál- és krízistanácsadó szakpszichológussal ezt az igen nehéz témát igyekeztünk körbejárni.

– A szülés utáni depressziót könnyű összetéveszteni a szülés utáni negyedik nap körül jelentkező, úgynevezett „baby blues” jelenséggel. Ilyenkor a friss édesanyára hirtelen rászakad a felelősség súlya, a várandósság és szülés alatt megélt élmények összessége. Ez tulajdonképpen egy szorongásos állapot, ami egy-két napig tart. Egyébként is érzékeny ez az időszak, hiszen a szervezet a hormonok játékával is megfűszerezi kissé. De ez utóbbi teljesen normális állapot, pár nap alatt szépen elmúlik – kezdte Halápi Anita. Halápi Anita szexuál- és krízistanácsadó szakpszichológussal (balra) Kocsi-Szabó Lilla Laura beszélgetett a szülés utáni depresszióról

Fotó: Nagy Balázs Hozzátette: ennek világszerte nagyjából nyolcvan százalékos az előfordulási aránya. Kiemelte, a szülés utáni depresszió esetében nem határozható meg pontos időintervallum. Ám a fenti tünetek elhúzódó jelenléte, erősödése a szülést követő második héten, első hónapban már gyanús lehet. Tudjon meg mindent a szülés utáni depresszióról! A szakember kiemelte, a szülés utáni depresszió tulajdonképpen pszichiátriai kórkép. Ilyenkor az anyának negatív gondolatai támadnak magáról, a jövőjéről, leginkább az anyaságát tekintve. Aggódik, szorong a babáért, a babával kapcsolatban, szélsőséges esetekben teljes érdektelenséget mutat irányába vagy éppen – súlyos esetben – kárt is tesz benne. – Ennek az állapotnak a kialakulása nagyban függ az illető személyiségétől, a megküzdési stratégiáitól. Sőt, a genetika, a hajlam is befolyásolhatja. Ha valakinek volt a családjában példa depresszióra, szorongásra, könnyen előfordulhat a friss édesanyánál is – magyarázta a szakember. A jelenségnek sokféle „tünete” megnyilvánulása lehet, a hosszan tartó depresszív állapot mindenképpen jelzés értékű. – Eleinte még lehet egyfajta betegségbelátás, amikor a kismama is felismeri, hogy nincs minden rendben. Idővel azonban teljesen átvehetik az uralmat az irreális félelmek a teljes gondolkodás, viselkedés fölött – részletezte Halápi Anita. A család szerepe jelentős, de az elfogadás a kulcs A szakember figyelmeztet, van néhány stratégia, amely egy ilyen helyzetben mindenképpen kerülendő. – A „szedd össze magad”, az „itt van a kisbabád, mennyire jó neked” mondatokat véletlenül ne intézzük felé. Ez a hozzáállás, amellett, hogy hatástalan, csak még inkább mélyítheti a szorongást – hangsúlyozta a pszichológus. Sokkal inkább forduljunk megértéssel, elfogadással az illető irányába.

– Éreztessük vele azt, hogy tényleg mellette állunk. Rendben van, hogy most épp nincs jól, látjuk és megértjük ezt, együtt fogunk segítséget keresni és kimászni ebből. Az elfogadás azonban semmiképpen nem egyenlő a ráhagyással – magyarázta Halápi Anita. Az „apalélek” is érzékeny A várandósság, babavárás során, sőt a gyermekágyi időszak alatt is kevés szó esik a férfiakról. Pedig őket szintén megannyi érzés, félelem és szorongás éri ilyenkor. – Létezik egy Couvade-szindróma nevű jelenség. Ez röviden annyit takar, hogy a kismamához legközelebb álló személy, rendszerint a férj, az apa, hasonló tüneteket produkál, mint a várandós nő: hányhat;

szédülhet;

megkívánhat ételeket;

gyors hangulatváltozások jellemezhetik és így tovább. – sorolta a szakember. Hozzátette, az egyik magyarázat, hogy az apa nagyon empatizál a kismamával, nagyon beleéli, beleérzi magát a helyzetébe. Emellett azonban, egyúttal nála is megjelenhet a szorongás, amivel ez a hatalmas változás jár. – Kialakul bennük a felelősség miatti félelem, aggódás, hogy ezt a családot nekik kell eltartaniuk. Megjelenik a „versenyszellem”, mint az anyukáknál, hogy ki lesz a jobb apa, ki tud több mindent biztosítani. Adott esetben le akarja győzni a saját szüleit is gondoskodásban, nevelésben – részletezte Halápi Anita. Hozzátette, a férfiak esetében a szülés utáni depresszió más tünetekben mutatkozik meg. – Jellemző az agresszió, a szorongás, a frusztráltság, hogy ők most háttérbe szorulnak. A várandósság idején, az apa tesztoszteron szintje leesik, ami a szülés után nagyon hamar ismét emelkedni kezd, hiszen „harcolnia” kell a családjáért, önmagáért. Plusz tényező, ami bejön a képletbe, a megváltozott szexuális élet, amely bár mindkét felet megviselheti, jellemzően a férfiak szenvedik meg jobban az együttlétek hiányát – mondta Halápi Anita.

Tudatossággal enyhíthető a szorongás A szakember úgy látja, bár már ma sokkal nyitottabbak az emberek a szülés utáni depresszió felismerését, kezelését illetően, még mindig gyakran tabu és eltagadott állapot. – Bár napjainkban rengeteg az elérhető tudás, gyakorlat, módszer, sokat segítene, ha a kismama inkább az apró örömökre és az egyszerűségre fókuszálna a terhesség alatt. Könnyű „útközben” sokféle elvárást felépíteni, amelyek ha nem teljesülnek, már megalapozzák a szorongást, a baba érkezésekor. A másik, amit fontosnak tartok, főleg az első kicsi érkezése előtt, hogy a pár együtt keressen fel egy szakembert, akivel átbeszélhetik a baba születésével járó változásokat – mondta a pszichológus. Úgy véli, ha előre végigvesznek néhány kritikus pontot, könnyebb felkészülni rá, hiszen előre tudatosan körbejárják azokat. Életünk egyik legmeghatározóbb szakasza sokféle élményt és érzést felszínre hoz. A tudatosság ellenére is akadnak váratlan helyzetek, kihívások, melyekkel talán nem sikerül egyedül szembenézni. A szakember azt javasolja, merjünk segítséget kérni és igyekezzünk együtt érző, támogató viselkedéssel átlendíteni az érintetteket a helyzeten. Ez időnként sokkal nehezebb feladat, mint amilyennek elsőre tűnik. Ám egy új élet érkezése új szerepekkel és feladatokkal jár. Ezekbe mindenkinek bele kell tanulnia.

