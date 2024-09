A város legidősebb polgára szeptember 22-én 104 éves lett. Horváth Károly kőművesmester 1960-ban költözött feleségével a városba, keze munkáját több ház építése is őrzi. Ma is jár horgászni, jogosítványát most újíttatta meg. Rekordfogás számára 5–6 kilós hal lenne, azért ekkora, mert kifárasztani ezt tudná, fiatalon a 20 kilós halakat is könnyen kifogta. Lánya, Julika naponta átjön hozzá, unokái és dédunokája messze élnek, velük napi telefonos kapcsolatban van.