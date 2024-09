– Szolnok számos módon karolja fel a városban élő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családokat – hangsúlyozta Szalay Ferenc a városházán megtartott adományosztó rendezvényen.

A tanszercsomagokat Szalay Ferenc polgármester nyújtotta át a rászorulóknak

Fotó: Nagy Balázs

– Teszi ezt azon túl is, hogy a rászorulókat országos szinten is segítik szervezetek. Szolnokon nem engedjük el a mélyszegénységben élők kezét. A polgármesteri hivatalon keresztül a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint partnerszervezetek által pontos regisztráció áll rendelkezésre, hogy kik és milyen minőségben, mennyiségben kaphatnak egyéb helyi támogatást. A juttatások mértéke az adott költségvetés függvénye is, de azért mindig különös figyelem és jelentős összegek fordulnak a rászorulóink felé – tette hozzá a városvezető. Aki elmondta, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő családok gyermekei is térítésmentes étkeztetéshez, közösségi közlekedéshez, valamint kedvezményes tanszervásárláshoz juthatnak hozzá.

A polgármester végül Hviszt Sándoron, a helyi Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület elnökén, a Motor úti telep vezetőjén és Rádai Jenőn, a városháza munkatársán keresztül átadta az eseményen résztvevő néhány érintett család képviselőinek a tanszeradományokat. A többi diák is hamarosan megkapja az összesen száz csomag egyikét...