Egy kellemes hangulatú, új ismereteket adó sétán vehettek részt az érdeklődők a minap Szászbereken, a Kulturális Örökség Napjai program keretében. A település értékei között a község vasúti történelme is szóba került.

Egy kellemes séta közben ismerkedtek a település értékeivel a szászberekiek

Forrás: Szászberek Örökség Őrzői/Facebook

Az Örökségünk Szászberek Helytörténeti Kör által koordinált séta alkalmával meg lehetett ismerni Szászberek történetét a közelmúltban felavatott Idővonal segítségével, de megtekintették a Lovasszobrot is. Az iskolában (az egykori Kohner kastélyban) a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület tagjai kíváncsian, a szászberekiek nosztalgiázva járták be a patinás épületet és udvarát. A résztvevők megnézték a Kisboldogasszony Templomot is. A program a Kohner kocsiszínben ért véget, ahol a „Szászbereki vasutak közös élete” című előadást hallgathatták meg az érdeklődők.

Paravánokon is bemutatták az egykori vasúti nyomvonalakat

Forrás: Szászberek Örökség Őrzői/Facebook

Az előadás előtt a látogatók a paravánokra kihelyezett nagyméretű régi légifelvételeken (1950) és térképeken tekinthették meg az egykori nyomvonalat. A prezentációs előadás végén többen hozzászóltak és kérdéseket tettek fel.