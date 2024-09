Egy több száz évvel ezelőtt, különleges kor mementójaként újra és újra előbukkanó török kori fahíd, titokzatos, ritkán látott hajóroncsok, a habokból kiemelkedő rejtélyes szigetek – az elmúlt időszakban sorra számoltunk be hírportálunkon, milyen különleges „kincsek” kerültek felszínre a Tisza és Zagyva alacsony vízállásának köszönhetően. A mozgalmas nyár után érdemes számba vennünk, milyen titkokat is rejtenek csodálatos folyóink!

Kevesen tudják, hogy milyen rejtélyes hajóroncsok lógnak ki a Tisza szolnoki folyószakaszán alacsony vízállásnál. Ezek a bőgőshajók régen rendkívül kedvelt vízi járműnek számítottak

Fotó: Mészáros János

A török hídtól a stéglábakig: titkok a Tisza mélyéről

A cibakházi sziget többször is valóságos turisztikai látványosság lett ebben az évben. Egészen különleges látványt nyújtott az újra és újra felszínre bukkanó homokpad.

Már azon sem lepődtünk meg, hogy ezen a nyáron is meg lehetett figyelni a szőke folyóban rejtőző, történelmi jelentőségű török kori híd maradványait is a belvárosi híd mellett. Az 1562-ben épült Tisza-híd cölöpjei jól megfigyelhetőek voltak, egy szolnoki egyesület még látványos víz alatti felvételeket is készített arról.

Lélegzetelállító víz alatti felvételeket készített a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület a török kori hídról

Fotó: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület

Arról is beszámoltunk, hogy egy ódon stég lábának megmaradt elemei is láthatóvá váltak a szabadstranddal szemben.

A rejtélyes hajóroncsok sem maradtak víz alatt

És persze „felbőgtek” a hajóroncsok is. A két hajómaradvány a Tisza extrém alacsony vízállása miatt ismét megmutatta magát. Az első roncsot még Rigó Gábor, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára fedezte fel az intézmény előtti partszakaszon, még 2015-ben. A másodikat pedig évekkel később fotóriporterünk, Mészáros János vette észre a folyóban, nem messze a másik egykori jármű maradványaitól.

És hogy milyen vízi alkalmatosságok ezek? Úgynevezett bőgőshajók, mely a tizenkilencedik század egyik kedvelt hajótípusa volt. Nevét onnan kapta, hogy orrtőkéje vége egy nagybőgő nyakára hasonlított. A szolnoki dereglyeleleteken már nincs meg a csavart orr. A maradványok a víz alatt töltött hosszú idő ellenére azonban ma is egészen kiváló állapotban maradtak meg a Tisza medrében.

Rendkívüli régészeti leletek kerültek felszínre

Az alacsony vízállás miatt egyébként szeptember első napjaiban az egykori szolnoki várkapu alatt egy középkori kikötő, a Zagyva-torkolat túloldalán pedig a szolnoki malomba őrölni szánt terményeket szállító, modern-kori kereskedelmi kikötő maradványai váltak láthatóvá.