Több mint százezren strandoltak idén nyáron a tiszafüredi strandon – tájékoztatott hivatalos oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre kiemelte, volt olyan nap az idényben, hogy négyezren fordultak meg a szabadstrandon.

Nagyon sokan látogatták 2024 nyarán a tiszafüredi strandot

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

A városvezető azt írta, június 21-én nyitott ki a strand és a hőségre való tekintettel szeptember 8-ig fogadták a vendégeket. A helyiek közül hétezren léptek be térítésmentesen a városkártyával.

Azt írta, a vízminőség az egész szezonban kiváló volt, minden reggel kitakarították a partot is. Kiemelte azt is, hogy idén nem fulladt vízbe senki, záróra után már saját felelősségre sem engedtek be fürdőzőket.