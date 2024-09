A Lajtán már harmadfok van érvényben, kedden eléri a pesti alsó rakpartot a víz

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hétfőn arról is hírt adott, mi várható az érintett folyókon. – A Duna a hazai szakaszon többnyire a harmadfokú készültségi szintet meghaladóan tetőzik majd, a Lajtán akár a legmagasabb valaha mért vízszintet (LNV-t), a Murán pedig az elsőfokot megközelítő tetőzésekre számítunk – olvasható az OVF hivatalos oldalán. Onnan kiderül, hogy a Szigetközben Mosonmagyaróvárnál a Lajtán hétfőn reggel el kellett rendelni a legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültséget az állami védvonalakon. A Lajta-szükségtározó megnyitását továbbra is mérlegelik a szakemberek. – A rendelkezésre álló adatok alapján Budapesten az alsó rakpartot várhatón kedden a nap második felében éri el a víz. A Rábán Árpásig fokozat alatti, Győrben jóval a harmadik fokozat szintje feletti tetőzés várható – számolt be az OVF.