Egész pontosan:

szív- és érrendszeri betegségek szűrése,

mozgásszervi szűrés és gyógytorna tanácsadás,

látásélességi vizsgálat,

szájüregi rákszűrés,

hallásvizsgálat,

légzésfunkciós vizsgálat,

csontsűrűség vizsgálat és demencia tanácsadás érhető majd el ingyenesen.

Sportágak sokaságát lehet majd kipróbálni

– Bölcs döntés összehozni azokat a dolgokat, amelyek egyébként is összetartoznak. Ezért is szerencsés együtt tartani a Tiszaligeti Napokat és a Családi Egészségnapot – jelentette ki a Szolnok Sportcentrum-Sportiskola ügyvezetője. Rózsa József kiemelte, Szolnok gazdag sportkultúrával rendelkezik, ezen belül is nagy büszkeségük a Tiszaligeti Napok, amelyet idén hatvanadik alkalommal rendeznek meg. – Hatvan év alatt 250-300 ezer résztvevője volt Tiszaligeti Napoknak, és talán nincs is olyan szolnoki, aki gyerekként ne vett volna részt a rendezvényen – fogalmazott. Elmondta, idén eddig háromezer diák és nyolcszáz felnőtt jelentkezett a sportprogramhoz, de érdemes még csatlakozni.

– Szerdán, csütörtökön és pénteken a csapatsportoké a főszerep. A szombat lesz a kiemelt nap az egészségnappal. Tíz sportággal lehet majd megismerkedni, szervezünk kerékpártúrát és fallabda-versenyt is tartunk – fejtette ki.