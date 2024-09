Szeptember 6-án kezdődik a Tószegi Nyárutó című rendezvény a település sportpályáján.

Az idei Tószegi Nyárutó egyik sztárfellépője Singh Viki lesz

Forrás: Bors

Nem is akárhogyan, este hat órától Gregor Bernadett Karády Katalin estjét láthatják, hallhatják az érdeklődők. Nyolc órától a Fekete lakkcipők Komár László emlékkoncertet tartanak, majd este tíztől DJ Dominique zenél.Szombaton korábban indul a „buli”. Délután kettő órától a helyi általános iskolások és óvodások lépnek fel. 15.30-tól a zenéjé lesz a főszerep, Poór Péter és Rózsás Viki lép fel, majd a Maya Trió operett showja következik, 17.30-tól Singh Viki, 18.15-től Kozma Orsi énekel majd, este nyolctól pedig Delta koncert kezdődik. Fél tízkor tűzijáték szórakoztatja a közönséget, este tíztől pedig Mr. Rick zenél. A rendezvény ideje alatt este hétig gyermekjátékok várják a legkisebbeket.

Aki teheti, autó nélkül érkezzen a Tószegi Nyárutóra

A Tószegi Nyárutó idején most is útlezárásokra kell számítani néhány tószegi utcában. Ahogy dr. Gyuricza Miklós beszámolt: pénteken és szombaton is, a rendezvény ideje alatt teljes szélességben lezárják a Karai út focipálya előtti szakaszát (az Ady Endre út és a Vadvirág út között), a Fáy András utat, valamint a Dobó Katica utat (a Karai út és a nagy Móricz Zs. út között). Ezekbe az utcákba kizarólag csak az ott lakók (lakcímkártya ellenében) hajthatnak be gépjárművel.

– Korlátozzuk a parkolást a Karai úton, a Dózsa György úton és az Ady Endre úton (ezekben az utcákban csak egyik oldalon lehet majd parkolni). A rendezvényhez parkolót jelölünk ki a búcsú téren (Bartók Béla út) és szükség esetén a Levendula út és Karai út sarkán lévő területen – tette hozzá a településvezető, aki felhívta a figyelmet, kéri, hogy aki teheti, ne gépjárművel érkezzen a rendezvényre.