– Az autószerelői pályafutásom évtizedekkel ezelőtt, Budapesten kezdődött, egyik állomása a Táblás utcai Trabant-szerviz volt. Itt négy évet dolgoztam, ott jött a kétüteműek iránti szeretet vagy inkább szerelem. Amikor Kisújszálláson megnyitottam a műhelyemet, itt is több kétüteműt javítottam. Ahogy az autógyártás fejlődött, úgy maradtak el ezek a régi autók a műhelyemből, de az érdeklődés irántuk megmaradt – árulta el a szakember.

A kisújszállási Sándor Ferenc nosztalgiából restaurálja a retró járműveket. Jelenleg is dolgozik egy közel negyvenesztendős Trabanton

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Negyven éve újdonság volt, elég könnyen szerelhető volt ez az autó, és kevesen értettek a kétütemű motorokhoz. Nagyon sok embernek volt Trabantja, nem nagyon tudták a hibákat feltárni, mi megoldottuk. Nyilván ezek az autótulajdonosok aztán négyütemű autókat vettek, elvétve maradt egy-két trabantos ügyfél. Gyakorlatilag ma is lehet minden alkatrészt kapni hozzá. Németországban van egy cég, ők forgalmaznak alkatrészeket, így megoldható a felújítása, restaurálása ezeknek az autóknak. Ma inkább azok ragaszkodnak ehhez a márkához, akiknek van kötődése a régmúlthoz, ők kezdik újra feléleszteni az autót, divat lett a restaurálása – árulta el hírportálunknak Sándor Ferenc.

Időutazás volt számára a Trabant restaurálása

Rengeteg munka van vele, de úgy tűnik, megvan a felvevőpiaca.

– Tavaly jött egy felkérés, egyik ügyfelünk családjától kapott ajándékba egy Trabantot, ami ezer éve nem volt használva, és megkérdezett, felújítanám-e. Elvállaltam, hogy megcsinálom, nyilván a lakatos- és fényező munkát nem, de a szerelőmunkát én csináltam, hiszen ezt nem lehet elfelejteni, olyan, mint a biciklizés. Jöttek vissza a mozdulatok, nekem egy időutazás volt ez a restaurálás – mesélte Sándor Ferenc, akinek a műhelyben a fiatal szerelői meg voltak rökönyödve, hogy ilyen gyorsan szét lehet szedni egy Trabantot.

Elvonult a műhelyben, és nekifogott szépen

– Én a műhely egy részébe elvonultam, ott csináltam, de a fiatalok mindig meglátogattak, hol tartok a folyamatban. Októberben kezdtem hozzá és gyakorlatilag májusra készültem el az autóval, naponta leírtam mit csináltam, fotókkal is dokumentáltam az ügyfélnek, akinek az anyagot kellett kifizetnie, a szerelés ajándék volt a részemről. Szolnokon van az autó, napi szinten használja az idős tulajdonosa. Nekem ez a szerelés nagyon nagy kikapcsolódás volt. Egy dolog volt előttem, a feladatot jól el kell végezni. Közben annyira belemerültem, hogy amikor alkatrészeket kellett szereznem, regisztráltam magam honlapokon, és kaptam az ajánlatokat. Akkor jött az ötlet, vásárolok magamnak is egy közel 40 éves Trabantot. Még folyamatban van a javítása, most a fényezőnél van. Várom, hogy elkészítsék a fiúk gyári tört fehér színűre, és utána összerakom – mondta a tapasztalt autószerelő mester.