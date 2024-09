Az újszászi könyvtár története hét évtizedre tekint vissza

A megújult intézményt Bogárné Simon Klára, a település oktatási és közművelődési tanácsnoka nyitotta meg.

– A könyv a világ egyik legnagyobb csodája. A könyvtár a csend, a tanulás, az ismeretszerzés, a magunkba szállás, a lelki fejlődés helye. Úgy is mondhatom, hogy a kultúra imaháza – emelte ki beszédében a szakember. Személyes élményként elmondta, hogy édesanyja a könyvek szerelmese volt, ő is magába szívta az olvasás szeretetét, amit igyekszik átadni a gyerekei után immár az unokáinak is.

Bogárné Simon Klára némi történelmi visszatekintésre invitálta az átadó közönségét, s felidézte az újszászi könyvtár történetét. Mint mondta: 1954 nagyon mozgalmas év volt a közigazgatásban. Bár kisebb gyűjtemények voltak a településen, ebben az esztendőben hozták létre a közösségi könyvtárat.

1954 április 1-én az első könyvtár egy bolthelyiségben 200 kötettel, harminc négyzetméteren kezdte meg működését.

Amikor 1961-ben megépült az új tanácsháza, oda költözött a könyvtár. 1978-ban gyermekkönyvtár is nyílt, majd 1984-ben a kettő összeköltözött a Szabadság téri épületetben – sorolta az adatokat.

Egy újabb kerek évfordulóra hívta fel a figyelmet, amikor arról szólt, hogy 2004 júniusban adták át a jelenlegi könyvtárépületet.

– Nemcsak a helyrajzi szám változott, hanem a gyűjtemény összetétele is.

A kezdeti 200-ról több mint huszonegyezerre nőtt a kötetek száma.

Ma 297 négyzetméteren működik az intézmény, amiből a látogatói tér 150 négyzetméter.

S a számadatokon túl még fontosabb, hogy mennyi és még több esemény kapcsolódik ehhez a sok évtizedhez – emelte ki a tanácsnok.

Kiss Sándorné (balra) és Kiss Julianna Lívia már az átadó napján forgatták a könyveket

Fotó: Rimóczi Ágnes