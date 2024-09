Jászkunsági kisbabák 30 perce

Ahány ház, annyi szokás: mindenütt másképp zajlik az újszülöttek köszöntése

Egy új élet érkezése nemcsak a szűkebb, de a tágabb környezetre is hatással van, a család mellett a települések is örömmel fogadják a legkisebb lakókat. Vármegyénk településein változatos szokások alakultak ki azt illetően, hogyan zajlik le az újszülöttek köszöntése. Cikkünkben ezek közül mutatunk be néhányat.

Szoljon.hu Szoljon.hu

Abonyban 2022 óta adományoznak jelképes összegű ajándékot a legkisebbek családjának. Negyedévente adnak „babautalványokat” az újszülöttek családjainak. Ünnepséggel kedveskednek az érintetteknek, ilyenkor a városháza megtelik a babák hangjaival. De persze az egész Jászkunságban változóan történik az újszülöttek köszöntése. Minden jászkunsági településen máshogy zajlik az újszülöttek köszöntése

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció – Egy-egy tizenötezer forintos ajándékutalványt kapnak a kicsik szülei, negyed évente tartunk egy kis ünnepséget az alkalomhoz kapcsolódva – mondta Pető Zsolt polgármester. Az esemény családias hangulatban telik, finomságokkal is megvendégelik a családokat. Arról, hogy pontosan hány pici születik az adott időszakon belül a védőnők tájékoztatják a polgármesteri hivatalt. – Az szintén új hagyománynak számít, hogy ilyenkor tartunk egy zenebölcsis foglalkozást. Mondókázással, énekléssel telik az idő, ez is a köszöntés egyik plusz eleme – fogalmazott Pető Zsolt. Zászlóval köszöntik a tetétleni apróságokat Az újszülöttek köszöntése Kőröstetétlen község számára is nagy jelentőséggel bír, megadják a módját. – Mindig nagyon örülünk minden születésnek. Már hagyomány, hogy zászlókkal köszöntjük az újszülötteket. Ha kisfiú születik egy kéket, ha kislány, akkor egy rózsaszínűt tűzünk az önkormányzat épületére – árulta el Pásztor Zsolt polgármester. Hozzátette, a község közösségi oldalán egy posztban szintén köszöntik a piciket. – Természetesen személyesen is meglátogatjuk a csöppségeket, egy kelengyecsomagot viszünk ajándékba ilyenkor. Mindenféle hasznos holmit rejtenek ezek a dobozok – sorolta a polgármester. A nagyjából negyven ezer forint értékű csomagban leginkább babaápolási termékek és kiegészítők lapulnak. Kunszentmártonban gyümölcsfákat is igényelhettek a családok Kunszentmárton legifjabb lakóira minden évben gondolnak. Eddig januárban, de idén már tavasszal tartottak babaköszöntő rendezvényt a városházán, ahova meghívtak minden olyan családot, ahol a kisgyermek 2023-ban született. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a településen 65 baba született, 22-en látogattak el a köszöntőre. Az apróságok partedlit, a szülők egy üveg bort és édességet kaptak. A korábbi évben hagyománnyá vált, hogy ősszel alma és körte facsemetéket is igényelhetnek azok a családok, ahol az előző évben született csecsemő. Idén ennek folytatásáról október elseje után az új képviselő-testület dönt majd.

Tiszatenyőn együtt ünneplik a legkisebbeket és a felnőttkorba lépőket Tiszatenyőn hagyományosan a település önállóvá válásának évfordulója alkalmából, februárban köszöntik az újszülötteket. Azokat, akik az előző évi ünnepség után születtek a községben. – Immár hagyomány nálunk, hogy ebből az alkalomból köszöntjük az előző évben született csecsemőket, valamint a 18. életévüket betöltött fiatalokat is. Legutóbb 16 újszülöttnek adtuk át az erre az alkalomra készíttetett, névre szóló, piros borítású oklevelet – tájékoztatott Mező József polgármester.

