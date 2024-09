Az egyesület elnöke, Pesti Zoltánné Marcsi a Szoljon.hu legújabb podcastjében egyebek mellett a díjról és a kerek évforduló alkalmából szervezett gálaműsorról is mesélt.

Pesti Zoltánné (balra, fehér ruhában) mesélt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Egyesületének aktuális történéseiről

Fotó: Nagy Balázs

– Szolnok város Családbarát munkahely című pályázatára jelentkeztünk. Több szempontból is nagy öröm, hogy elnyertük, hiszen civil kategóriában idén először osztották ezt a díjat, mi pedig boldogok vagyunk, hogy megkaphattuk – fogalmazott az egyesület elnöke. Hozzátette, rugalmas munkarendben dolgoznak, ami leginkább a gyermeket nevelő munkatársaknak jelent sokat.

– Azt is kiemelném, hogy december közepén mindig van egy leállásunk. Így a karácsonyi időszak valóban mindenki számára a családról, az ünnepről szól – mondta Pesti Zoltánné.

Programok és lehetőségek mindenkinek

Az egyesület elnöke elárulta, a családias hangulathoz egyéb tényezők is hozzájárulnak.

– Különféle klubok működnek nálunk, amelyekből az esélyegyenlőség nevében természetesen nem zárunk ki senkit, tehát nem csak a mi köreinkből látogatják ezeket. Jóga foglalkozások, kiscsoportos személyi edzések, életmódklub is szerepel a repertoárban. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai is ellátogatnak hozzánk időnként, valamint az iskolai védőnők is tartanak programokat, előadásokat – sorolta Pesti Zoltánné.

Házon kívül is sokféle rendezvénnyel készülnek, a már hagyománynak számító egészségnevelési napjuk, amit jó ideje az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban tartanak, idén már a huszadik volt.

Gazdag múltú hetven év van az egyesület mögött

Pesti Zoltánné elmondta, jó érzés, hogy manapság az egyesület megannyi lehetőséget kínál. Sőt, az online világ vívmányai nekik is segítséget jelentenek abban, hogy minél több sorstárshoz, érintetthez eljuthassanak. Ám a közösségépítésben az elődök is élen jártak, rengeteg energiát fektettek abba, hogy az egyesület ma ott tarthasson, ahol tart.

– A szervezet valójában ezerkilencszázötvennégy óta működik. Tehát a mi húsz évünket megelőzte másik ötven, amelyben az előző generáció megalapozta az egyesület működését – árulta el a tényeket az elnök. A korábban közel nyolcszáz fővel működő szervezet, a kétezernégyes egyesületi forma megszületésekor nagyjából ötszáz fővel számolt.