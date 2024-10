Az 1849-es cibakházi ütközet terepi kutatása még nem fejeződött be

A szakemberek tervei között szerepel, hogy kiterjesszék a terepi kutatásokat.

– Intenzívebbé tennénk a hídfő környékén az engedélyezett és legális úton történő fémkeresős kutatást, ha lehetőség lenne a cibakházi oldalon is érdemes lenne egy-egy udvart megvizsgálni, mert lehetnek a csatának egyéb nyomai is, katonagomb, pipakupakok, személyes tárgyak és egyebek formájában. Továbbá a források megemlékeznek arról, hogy települt honvéd tüzérség Nagyrév vonalában is, jó lenne ezeket is beazonosítani, de ez eltart az elkövetkezendő öt évben – mondta F. Kovács Péter régész.