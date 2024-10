– Eltört a gerincvezeték. A probléma a Szivárvány Óvodát is jelentős mértékben érintette, mivel a hiba miatt nem volt ivóvíz szolgáltatás az intézményben, a Tószegi úton és a Semmelweis utcában sem – tájékoztatott Lőrinczy Veronika városházi sajtóreferens az abonyi csőtöréssel kapcsolatban.

Munkagéppel kanalazták ki a vizet az abonyi csőtörés helyszínén, az óvodában sem volt ivóvíz szolgáltatás, a hibát délutánra elhárították

Fotó: Nagy Balazs

A DAKÖV Kft. munkatársai munkagép és egyéb szerszámok segítségével dolgoztak a hiba elhárításán, az abonyi csőtörést valószínűleg a vezetékbe nőtt fák gyökerei okozhatták.

Nem kellett bezárni az ovit az abonyi csőtörés miatt

– Az önkormányzat és más segítő szándékú helyiek jóvoltából az óvoda a vízhiány ellenére is üzemelt. Ásványvizet, valamint használati vizet is biztosítottak az intézmény számára – mondta a sajtós. Mivel az abonyi csőtörés a környező utcákat is érintette, a tartálykocsiból bárki vehetett ivóvizet a szolgáltatás visszaállításáig.