Ádám Adrienn Marokkóban ismét szemkápráztató felvételekkel mutatkozott be a keleti közönségnek.

Ádám Adrienn Marokkóban mutatja be csodálatos képeit, a mesés kelet és hazánk kincseit ábrázoló kiállítás a magyar-marokkói diplomáciai kapcsolat hatvanötödik évfordulójának is része

Fotó: Beküldött

– A Marokkói Királyság és Magyarország kapcsolata kiemelkedő kulturális, történelmi és szellemi hasonlóságok tekintetében. Nagyon fontosnak tartom a kulturális diplomáciát, így a kiállítás a két ország szoros barátsága mentén az értékekre fókuszálva igyekszik ízelítőt adni az építészeti- és természeti örökségek gazdagságából. Megannyi felvétel érkezett a korábban New Yorkban is bemutatott tárlatból – kezdte Ádám Adrienn, majd hozzátette, a két ország közötti kötődést is szerette volna bemutatni.

Ádám Adrienn Marokkóban keleti és magyar kincseket is megmutat

Korábban is járt már Ádám Adrienn Marokkóban, természetesen megannyi fotó őrzi ennek az útnak az értékes pillanatait. Jó néhányat kiválasztott ezek közül, hogy az itthon készült országimázs jellegű fotókkal együtt különleges hangulatú tárlattal kápráztassa el a nagyérdeműt.

– Sokféle kedves fotó van ezek között, mégis a szolnoki vonatkozású felvételek állnak hozzám legközelebb. Az egyik legkedvesebb az a kép, melyet a 2 évvel ezelőtt megjelent fotóalbum borítójára választottam. Egy nyári estén készült, mikor a Holt-Tisza parton naplementét fotóztam és a stég közepén madártoll várt – árulta el Ádám Adrienn. Hozzátette, a toll szimbolikája bizonyosan jelent számára valamit, hiszen gyakran megjelenik a mindennapjaiban.

–Hol az autón vár, a munkahelyen az iroda ajtajában vagy futás közben előttem éri a földet. Az említett fotónak épp ez az erő, a tökéletes időzítés és teljesség adja a hangulatát– fogalmazott a szolnoki fotóművész.

A két ország között nagyon erősek a gazdasági, politikai és kulturális kötelékek, ezért a nyelvi korlátokon túlmutató kifejezőeszköz, A pillanat varázsa című fotókiállítás egyedi része a diplomáciai eseménysorozatnak. A vibráló hangulatú tárlatot dr. Tromler Miklós nagykövet nyitotta meg és tíz napig láthatják az érdeklődők, október 11 és 22 között, Rabat városában.