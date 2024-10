– Október hetedikén megalakult Jászkarajenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete. A júniusi választások eredményének megfelelőlen ismét Palya István Kálmán lett a község polgármestere – tájékoztatott Jászkarajenő hivatalos oldala.

Jászkarajenő képviselő-testülete is megtartotta alakuló ülését a napokban

Fotó: Facebook.com / Jászkarajenő Község Önkormányzata

Az alpolgármesteri tisztséget a következő ciklusban is Törőcsik István tölti be. Az eseményen a tagok és a polgármester is letették a hivatalos esküt.