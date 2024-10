Október 15. és 20. között a Nemzeti Filmintézet támogatásával zajlott a szolnoki Alexandre Trauner Filmfesztivál. A filmbemutatókon túl számos programot felvonultató esemény díjátadóját szombat este tartották a Szolnoki Galériában az alkotók jelenlétében.

Az egy héten át zajló Alexandre Trauner Filmfesztiválon az alkotók látványos filmekkel mutatkoztak be

Forrás: ATAFF Szolnoki Filmfesztivál Facebook-oldala

Az Alexandre Trauner Filmfesztivál fődíjasa a Lány a tűvel című alkotás lett

– Az egyedi módon látványtervezőket és látványos tudományos filmeket megmérettető fesztivál fődíját, a legjobb látványtervezésért járó díjat a Cannes-i Filmfesztiválon debütáló Lány a tűvel (The Girl With the Needle) című film nyerte el. A film látványtervezője Jagna Dobesz – számoltak be a fesztivál közösségi oldalán az illetékesek.

Kiderült: második helyezett lett az ukrán Diagnózis: Másképp gondolkodó (Diagnosis: Dissent), a díjat a Ivan Tyshchenko látványtervező kapta. Harmadik helyezést az osztrák Alma és Oscar (Alma&Oscar) című film érdemelte ki, látványtervező Su Erdt.

Életműdíjat kapott Henrik Irén magyar animációs operatőr.

További díjazottak:

Képzőművészeti versenyprogram

I. helyezett: Diogo Varela: João Ayres, egy független festő

II. helyezett: Vladimir Sumashedov: Az utolsó posztmodernista: Andrej Csezsin

III. helyezett: Balogh Ernő Zoltán Az alkotás öröme

Magyar Művészeti Akadémia Különdíj: Nagy István/Brlázs Ágnes: A pillangó szárnyán – Keleti Éva fotográfus portréja

Látványos tudomány kategória

I. helyezett: Alexandros Merkouris: A tökéletes étel

II. helyezett: Füredi Zoltán: A legbelsőbb Ázsia - Magyarok nyomában Mongolországban

III. helyezett: Daniela Pulverer: Hans Hass portréja

NMHH-különdíj: Kocsis Tibor: Sissi zsiráfjától a biodomig – A Fővárosi Növény- és Állatkert első 100 éve című filmjének

Rövidfilmes verseny

I. helyezett: Chilton Flóra: Nefelejcs

II. helyezett: Parker Croft: Könnyű, mint becsukni a szemed

III. helyezett: Peter Vulchev - Ez pedig idén karácsonyra lesz

NMHH-különdíj: Dér Zsolt DUB HARD / Keményre hangolva, avagy a Pannónia Szinkronstúdió kirablásának kegyetlen és igaz története

Animációs kategória

I. helyezett: Joseph Pierce: Scale

II. helyezett: Tóth Lili: Pipás

III. helyezett: Apáthy Szilvia: 1001 zsemle története

NMHH-különdíj: Ulrich Gábor: Rekonstrukt