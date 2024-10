– A napokban hivatalosan is két lakossal bővült városunk– tájékoztatott Pető Zsolt, Abony polgármestere. Az állampolgári eskü Abonyban dupla örömöt hozott.

Az állampolgári eskü Abonyban most dupla örömöt hozott: Negru Monika, és Nguyen Thi Thuy Nguyen hivatalosan is magyar állampolgárok lettek

Negru Monika, már évek óta Magyarországon él, ő eddig román állampolgár volt. A másikuk szintén egy hölgy, a vietnámi Nguyen Thi Thuy Nguyen.

Örömöt hozott az állampolgári eskü Abonyban, ismét együtt lehet egy család

Pető Zsolt elárulta, a vietnámi fiatalasszony férje korábban már megkapta az állampolgárságot.

– Jómagam és két anyakönyvvezetőnk segítő közreműködésével a feleség is magyar állampolgársági esküt tett. Kisfiuk születése után az anyuka is visszatérhetett Magyarországra. Szívből gratulálok új állampolgárainknak, kívánom, hogy továbbra is érezzék jól magukat Abonyban és hazánkban – mondta.

A vármegyében egyébként nem ritka, hogy külföldiek teljesen beleszeretnek az adott településbe, évekkel korábban Kunszentmártonban is ilyenformán köszönthettek új lakót.