A közgyűlés az LMP-s Tóth Áron személyében megválasztotta a titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökét, tagjainak pedig Töreki Andrást és a Szolnok 2024 frakciót vezető Borda Zoltánt.

A titkos szavazás végül többségi tíz igen, illetve hat nem vokssal, tartózkodás nélkül bizalmat adott dr. Füle Istvánnak Szolnok alpolgármesteri tisztségének betöltésére, aki ezután letette esküjét.

A továbbiakban elsősorban pénzügyi kérdésekben döntöttek a képviselők. A közgyűlés módosította a város 2024-es évi költségvetési rendeletét, amely elsősorban pénzügyi átcsoportosításokat, valamint tematikus központi támogatások befogadását jelenti. A testület arról is döntött, hogy a jövő évi büdzsé terhére a város az OTP Banktól kétmilliárd forint folyószámla-hitelt vesz fel a likviditási problémák kezelésére. Az előterjesztésre vonatkozóan Tóth Áron, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a hitelfelvételt nem a város anyagi helyzete indokolja, hanem különböző előfinanszírozások biztonságos teljesítése.

A képviselők megvitatták a Bercsényi úti és a Mikszáth úti két lakótömbben, valamint a város több pontján is meglévő, egyre romló állapotú bérlakás-állomány felújításának és további bérbeadásának lehetőségeit is. Arról is határoztak, hogy a Szolnoki Szakképzési Centrum Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium gyermekétkeztetését a Gyermekvárosi konyha további egy évre végzi, valamint, hogy a Templom úti Szegő Gábor Általános Iskola előtti közterületen három kamerás térfigyelő-eszközt helyeznek ki.