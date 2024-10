A dunai árvízi védekezésben közreműködőket köszöntötték a minap Szolnokon a vármegyeháza dísztermében rendezett emlékülésen.

A dunai árvízi védekezésben közreműködőket köszöntötték Szolnokon a vármegyeházán

Forrás: Kötivízig

– Az eseményen beszédet mondott Rentz Tamás, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, Szalay Ferenc, a Fidesz választókerületi elnöke, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Bali Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka. Valamennyien méltatták a jászkunsági vízügyes szakemberek hozzáértését és tapasztalatát – számolt be a Kötivízig. Az eseményen az igazgatóság dunai és lajtai árvízvédekezésben játszott konkrét szerepéről Lovas Attila, az igazgatóság vezetője számolt be.

Ahogy korábban hírportálunkon is megírtuk: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 161 dolgozója működött közre szeptember második felében a dunai és a lajtai árvízi védekezésben. A tiszai vízügyes kollégák segítségére, szakmai tudására és tapasztalatára tucatnyi helyszínen volt szükség.