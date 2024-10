Új lehetőség 1 órája

Új bankautomatát telepítettek Rákóczifalván

Míg más településeken sorra zárnak be a bankfiókok, sok helyről az automatákat is elszállítják, addig Rákóczifalván nemrégiben egy újabbat telepítettek. Immár a befizetés is lehetséges a Szolnok környéki településen.

Újabb pénzintézet gondolta úgy, hogy bankautomatát telepít Rákóczifalván. Az eszközt a napokban üzembehelyezték. A tapasztalatok szerint a bankok vidéki fiókhálózata folyamatosan zsugorodik, sokat zártak be az elmúlt 1-2 évben. Ez a falvakban és kisvárosokban élők számára megnehezítette a közvetlen kapcsolattartást és egyben felgyorsította az elektronikus ügyintézés terjedését. Dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere megmutatta az új bankautomatát

Fotó: Papi Bernadett – Maradt egy terület, amit nem tudunk interneten keresztül intézni, ez a készpénzforgalom bonyolítása – emelte ki Dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere. Fejlődésként élik meg, hogy településükön a korábbi két bankjegykiadó automata mellett egy újabbat is üzembe helyezett egy Szolnokon is központi fiókkal rendelkező pénzintézet.

– Az előny abban rejlik, hogy ez a gép nem kizárólag bankjegy kiadására alkalmas, hanem bankszámlára fizethetünk itt be készpénzt. A helyben működő vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek nem kell utazniuk, ha a náluk lévő készpénzt szeretnék saját számlájukra befizetni, vagy esetleg egy számlát oly módon kiegyenlíteni, hogy készpénzben befizetik – foglalta össze az új lehetőség előnyét.



