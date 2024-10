Meggyűlhet a gondunk a falevelekkel

A füves udvarban ajánlott összegyűjteni a faleveleket, remek konyhai komposzt lehet belőle.

– A diófa levele savas, azt érdemes összeszedni, mert még magát a növényt is kiírtja – említette kivételként Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész.

A füves udvarokban még most megengedett egy utolsó kaszálás, de nem nagyon szabad rövidre vágni, a fagy ugyanis a füvet is bántja. Tavasszal itt szellőztetéssel kezdődik a munka, hogy nyárra szép gyepszőnyegünk legyen.