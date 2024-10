Volt, aki tökött hozott, más kukoricát adott

– Felhívással fordultunk a csataszögiekhez, hogy aki tud, hozzon valamilyen kelléket, terményt, amit be tudunk „építeni” a dekorációba. Érkeztek is felajánlások, így idén is összefogással készült el a „kanyardísz”. Természetesen felhasználtuk a már meglévő eszközöket is, így például a kukoricamorzsolót, sparheltet. Reméljük idén is sokaknak okoz ez egy kis örömet – emelte ki Tóth Annamária.