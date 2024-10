Nyugati dióburok-fúrólégy: egészen pontosan így hívják azt a hazánkban nem őshonos kártevőt, amely 2011-ben jelent meg Magyarországon. Ezzel a rovarral találta szemben magát Papp Károly is, aki a következőkben hasznos tanácsokkal és praktikákkal igyekszik felvértezni más diófa tulajdonosokat.

A szakértő szerint a dióburok-fúrólégy ellen a kaolin por is jó megoldás, ennek alkalmazása ráadásul biomódszernek számít

Fotó: Kocsis-Szabó Lilla Laura

– A dióburok-fúrólégy nehéz ellenfél, természetes ellensége nincs, a védekezést pedig időben kell ellene kezdeni és érdemes hosszan megtartani. Egyébként egy egészen pici légy, a házi légynél is kisebb – kezdte Papp Károly. A dióburok-fúrólégy nagy valószínűséggel az Egyesült Államokból érkezett, gyorsan elterjedt Európában, hazánkban is megjelent közel tizenhárom éve. A kártevő nevéhez hűen a dió burkába, azaz a kopáncsba teszi a petéit. Megeshet, hogy kettőt, de az sem ritka, hogy százat, egyetlen gyümölcs külső héjába.

– Az egyik évben alig hittem a szememnek Magam is vettem már a le a diófánkról olyan diót, amelyben vagy ötven lárva mocorgott...el lehet képzelni azt a látványt – osztotta meg tapasztalatait a szolnoki kertbarát. Hozzátette, azt fontos leszögezni, hogy a dióburok-fúrólégy a csonthéjas belsejét elkerüli, kizárólag a kopáncsot használja „bölcsőnek”, illetve a lárvák majd ebből lakmároznak.

– Ha belül találunk „lakót” az bizony egy másik ellenség, nagy valószínűséggel a diómoly csemetéje – tisztázta a kertszakértő.

A dióburok-fúrólégy nem tesz kárt a dióbélben, a fekete gyümölcs is menthető

Papp Károly hangsúlyozta, a kártevő lárvája lerágja a dióról a külső, zöld héjat, a csonthéjas emiatt feketedik be. Ám a beltartalom ettől még értékes maradhat

– A saját tapasztalatom az, hogy a dióbélnek károsodása nincs, vagy csak minimális. Ez legfeljebb azt a vékony, hártyaszerű héjat érinti, ami közvetlenül a dióbelet fedi. A dióburok-fúrólégy előtti időkben a csonthéjas szép világos, sárgás, vajszínű héjának feltörése után a beltartalma hófehér volt. Most a héj sárgásabb, barnásabb, de a dióbél továbbra is fehér maradt – fogalmazott Papp Károly. Persze ha valaki nem szimpatizál ezzel az "új dióval", akkor is vannak praktikák, amelyekkel gusztusosabbá tehető a csonthéjas értékes kincse:

kapcsoljuk be a sütőt

rendezzük tepsibe a dióbelet, majd mehet is be

amikor már kezd illata lenni, vegyük ki

– Ezután sütőkesztyűvel óvatosan dörzsöljük le a dióbélről azt a vékony külső réteget és már fogyasztható is a finomság – fogalmazta meg tanácsát a kertszakértő. Azért igyekezzünk, ugyanis miután kivettük a tepsit, ezt a folyamatot csak egyszer lehet elvégezni.