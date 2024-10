Kötelező veszettség elleni eboltás lesz október 19-én, szombaton 8-tól 12 óráig Jászjákóhalmán, a községháza udvarán.

Veszettség elleni eboltást szerveznek Jászjákóhalmán

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Díja hatezer forint kutyánként - tájékoztatott az önkormányzat a település közösség oldalán. Pótoltást is szerveznek október 23-án, szerdán 13 és 17 óra között. Felhívják a figyelmet arra is, hogy az elveszett oltási könyv pótlása, illetve új oltási könyv kiadása ezer forintba kerül. A microchippel meg nem jelölt kutyákat kötelező ellátni chippel, melynek behelyezési díja regisztrációval együtt nyolcezer forint ebenként. A veszettség elleni oltással egyidőben kötelező a féreghajtás is.