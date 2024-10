A gyűjtésnek köszönhetően a program hivatalosan is véget ért, ugyanis sikerült összeszedni mind a hét iskolának az életmentő félautomata defibrillátort. A mentőalapítvány csapata azonban nem pihen, most ingyenes lakossági elsősegély-oktatásokat indítanak húszfős csoportoknak, hogy a gyakorlati készségek is fejleszthetők legyenek. Az első időpont október negyedike, majd minden hónap első péntekjén lesznek az oktatások a Liget úti sportcentrumban.