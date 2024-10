A Jászboldogháziak Baráti Társasága, a BOLDOGBT egyesület és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület idén is megrendezte éves összejövetelét. A szeptember végén tartott találkozóra a faluból elszármazottak közül is sokan hazalátogattak – számolt be az eseményről Szűcs Gergely, a BOLDOGBT alelnöke.

A Jászboldogháziak Baráti Társaság idén is találkozóra hívta az elszármazottakat

Fotó: Beküldött

A faluból elszármazottak közül is sokan részt vettek a jó hangulatú találkozón

A program „Az én falum” című kiállítással kezdődött, melyen helyi kötődésű alkotók mutatkoztak be a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Ezt követően a rendezvény a művelődési házban folytatódott, ahol Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester, Orczi Imréné az Ezüstkor egyesület elnöke és Veliczky Józsefné, a Jászboldogháziak Baráti Társaságának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Bemutatták a Nem múlhat el nyomtalanul című könyv második kötetét, melyet Papp Izabella nyugalmazott levéltáros ajánlott a résztvevők figyelmébe. A találkozó új egyesületi tagok felvételére is lehetőséget teremtett, így 11 fővel gyarapodott a BOLDOGBT létszáma. Az összejövetelt közös ebéd, jó hangulatú baráti beszélgetések és tombolasorsolás színesítette.