Október közepén már a legtöbb helyen nagy valószínűséggel kapható a pompás őszi finomság, amit sokféleképpen lehet elkészíteni, a legtöbben mégis a sütésre esküsznek. Amennyire könnyűnek tűnik, azonban annyira kifoghat az emberen a folyamat, főleg, hogy mindenki ízletes végeredményben bízik. Hogy mi a finom sütőtök titka, arról sokan, sokféleképpen vélekednek. A szolnoki piacon is körbejártunk, hogy az aktuális árak mellett a legjobb praktikákat is megtudjuk.

Fehérné Csiki Ágnes szerint a finom sütőtök titka az időben rejlik

Fotó: Mészáros János

A hosszú sütés is a finom sütőtök titka

Ugyan akadt olyan stand, amelyen már augusztusban ott virított a sütőtök, a szolnoki Fehérné Csiki Ágnes portékái között most díszelegnek a narancssárga finomságok. Nála kilóját kettőszáznyolcvan forintért lehet kapni. Vásárlói igazán kedvelik ezt a csemegét, gyakran cserélnek praktikákat egymás között, így a finom sütőtök titka is könnyebben kiderül.

Idősebb vásárlók azt mondják, úgy az igazi, ha már kicsit megcsípi a dér.

– Ez ugyan még nem igazán teljesül, ettől függetlenül lehet ízletes a sütőtök, a titka az, hogy lassan, sokáig kell sütni – árulta el az első praktikát Fehérné Csiki Ágnes.

Hozzátette, ez nála olyan százötven fokot jelent, amikor pedig szépen barnulni kezd a csemege, egy kicsit magasabb fokozatra kapcsol. Ilyenkor mézzel és dióval is gazdagítja, mire kész az isteni csemege, a konyha is megtelik pazar illatokkal. Ráadásul elárult egy remek receptet, amit gyerekekkel elkészíteni is jó móka.

a megsült tököt hagyjuk kihűlni

ezután kaparjuk ki, nyomkodjuk szét

keverjük össze darált keksszel, vaníliás cukorral, némi rumaromával

formázzunk kis golyókat a masszából

végül forgassuk darált dióba, kókuszreszelékbe

A szolnoki piac árusa – és unokái – szerint ez egy mennyei nassolnivaló.

A méret is lényeges, kis darabokban érdemes sütni az őszi csemegét

Erre már Popovics Gyula tiszaföldvári őstermelő figyelmeztet. Standjánál pompás sonkatökök sorakoznak, kettőszázötven forintos kilónkénti áron. Hogy mi a finom sütőtök titka, arra neki is megvan a javaslata.

Popovics Gyula tapasztalata szerint mindenkinek megvan a saját praktikája a finom sütőtök elkészítéséhez

Fotó: Mészáros János

– Ha túl nagy darabokra vágjuk nem sül át megfelelően, kisebb kockákban viszont ízes és édes lesz – javasolta Popovics Gyula. Hozzátette rengetegféleképpen ízesíthető még, a méz, cukor és dió is gyakori „fűszere” a sütőtöknek, de ezeket is akkor érdemes bevetni, amikor a tök már kissé barnává vált a tepsiben. Ráadásul a sütőtök annyira sokoldalú, hogy édes és sós ételek alapanyaga egyaránt lehet.

Az sem mindegy, a termelő hogyan szedi le a tököt.

– Ha a szárán érik be, sokkal édesebb lesz. Zölden is gyakran leszedik, beérik így is, de talán kevésbé lesz édes. A sütőtök választásakor figyeljünk a súlyára és színére, minél nehezebb, minél élénkebb narancssárga, nagy valószínűséggel annál finomabb is – magyarázta a tiszaföldvári kofa.