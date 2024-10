A minap azon a helyen jártunk, ahol szinte mindig csörög a telefon. Szolnokon, az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ égisze alatt működik ez a hely, pontosabban: iroda, és úgy hívják, hogy fogyatékosságügyi tanácsadás. Két hölgy viszi hátán az irodát: Együd Eszter és Tonga Bernadett. Telefonjaik pedig azért dolgoznak többet az átlagnál, mert irodájuknak közel négyszáz ügyfele van, de azon kívül is megszámlálhatatlan telefonos segítségkérés érkezik hozzájuk.

Együd Eszter, a Szolnokon működő fogyatékosságügyi tanácsadás tanácsadója a Szoljon.hu-nak elmondta, nem tétlenkednek, de szükség is van munkájukra

Fotó: Rózsa Róbert

Ennek oka, hogy vármegyei hatáskörrel dolgoznak, emellett gondoskodtak arról is, hogy valamennyi járási gyermekjóléti központban, szolgáltatóknál, egyesületeknél, alapítványoknál fellelhetőek legyenek elérhetőségeik. De hírük mára önállósodott is, mint Együd Eszter hírportálunknak mondta, ma már „szájhagyomány útján is terjednek”, ügyfeleik maguk javasolják az iroda szolgáltatásait.

– Kik fordulnak, vagy fordulhatnak önökhöz? – tudakoltuk.

– 2022-ben kerültünk a Humánszolgáltatóhoz, feladatunk, hogy a fogyatékos személyeknek rendszerszemléletű szolgáltatásokat, tanácsadást nyújtsunk. Ezzel javítsuk életminőségüket, fokozzuk társadalmi aktivitásukat – sorolta Együd Eszter.

Mint a tanácsadó mondta, ez nem mindig jelent irodai munkát, mivel helyszíni tanácsadást is vállalnak. És nem csupán a fogyatékosok tartoznak hozzájuk, a megváltozott munkaképességűeknek is segítenek.

– Tévhit, hogy ők ne tudnának dolgozni, hiszen sokan közülük otthonról is tudnak munkát vállalni, onnan is lehetnek hasznosak. Ezért segítünk nekik elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Rengeteget számít az is, hogy támogatjuk őket az ügyintézés útvesztőiben. Sokszor már az is nagy öröm, ha a papírjaikat – dokumentációkat, kérelmeket, adatlapokat – segítünk nekik kitölteni.

Ezek apró, de fontos eredmények számukra, mert nem érzik sikertelennek magukat

– részletezte a tanácsadó.

– Melyek munkájuk nehézségei és örömei?

– Ez a munka lelkileg megterhelőbb, mint fizikailag. Hiszen van, hogy egy súlyos betegségben szenvedőt kell végigkísérni az útján. De ebben nem különbözik munkánk a többi segítő hivatástól: mindegyik igényel egy darabot az ember személyiségéből. De emellett az is igaz, hogy minden esetben tudunk segíteni, ami szakemberként megnyugtató. Szükség van ránk, és nem vagyunk tétlenek. Ezt igazolja a magas ügyfélszám is.