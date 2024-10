Sokat vártak rá, sokak segítségével történt meg a csoda a szolnoki kötődésű kisfiúval. Galó Tomi április legelején Dubajban kapta meg a Zolgensma gyógyszert, a génterápia mintegy 700 millió forintba került, és évekig tartó gyűjtés eredményeként jött össze rá a pénz. Az a nap mindent megváltoztatott a kisfiú családja életében. Aminek immár fél esztendeje...

Tomi már iskolás, imádja a könyveket, egyre ügyesebben bánik a betűkkel

Forrás: Együtt Tomikáért Facebook-oldal

– A génterápia megváltoztatta az életünket, a világunkat, mindent! – foglalta össze a kisfiú édesanyja abban a közösségi bejegyzésben, melyet a hat hónapos évfordulón írt a követőiknek.

– Egy energikus, cserfes kisfiúval utaztunk ki Dubajba, tele álmokkal, reménnyel és egy érett, erős, nagyfiúval tértünk haza. Rengeteg nehézségen mentünk keresztül kint is, de ez az eredmény mindent megért – tette hozzá Hornischer Anikó.

Most már jöhet a pizza és a csokoládé

Visszatekintve elmondta: amikor kimentek, rettegtünk minden étkezéstől, mindegyiket beárnyékolta a köhögés, és a félrenyelés veszélye. Aztán ez olyan gyorsan elmúlt a génterápia után, amilyen alattomosan bekúszott három évvel ezelőtt az életükbe.

– Ma már azt eszi Tomika, amit mi. Visszatérhettek a családi étkezések, beülhetünk egy étterembe és ő is azt rendelhet, amit szeretne.

– mesélte boldogan az édesanya.

Forrás: Együtt Tomikáért Facebook-oldal

A génterápia meglódította a kerekesszéket

Anikó örömmel számolt be arról, hogy nemcsak az étkezésnél, hanem minden területen erősödött.

Nem csak a turmixgépet küldtük nyugdíjba, hanem a babakocsit is.

– Tomikának egész pici kora óta volt kerekesszéke, de nem igazán használtuk. Nem volt ereje hajtani, és ha inni akart nem tudtuk úgy hátradönteni, mint a babakocsit. Ez is megváltozott. A génterápia után alig pár héttel már egy órát tekert a szálloda udvarában megállás nélkül. Élvezte, hogy végre odamehet, ahova csak szeretne. Végre volt ereje hozzá – írta a posztban.

Reméljük, de tudjuk, hogy Tomi járni fog!

És mindenekfelett bíznak abban, hogy eljön az idő, amikor a kerekesszék sem kell.

– Olaszországból hoztunk Tominak új eszközöket, s fantasztikus érzés volt, hogy végre egy járássegítővel térhettünk haza. Évek óta erről álmodoztunk. Szeretné megtenni az első lépéseit és most, sok tornával ez végre nem csak álom lehet, hanem a valóság. Sem Dubaiban, sem Olaszországban nem volt kérdés, hogy járni fog-e. Rajtunk múlik, ha megkapja a megfelelő gyógytornákat. Mi pedig tornázunk kitartóan, és hétről hétre látjuk, hogy erősebb – számolt be reményteljesen Anikó, aki arról is írt, hogy szerencsére Tomi tüdeje is szépen megerősödött, végre erősen tud köhögni.