– A verseny első, online elődöntőjére nevezett munkákból a tíz legjobb portfóliót válogatta be a zsűri az országos döntőbe. Zsákai Ferenc, iskolánk másik tanulója is részt vett az online versenyen, sajnos ő nem lett döntős, míg Gönczi Mihály egy faerezést mutatott be bőrhatással. A festő számára a fával való munka sokat jelent, a faminta végigkíséri munkásságát – mesélte az előzményekről Gyarmati István szakoktató.

Gyarmati István szakoktató (balra) és tanítványa, Gönczi Mihály a díjnyertes munkával

Fotó: Daróczi Erzsébet

Kitűnt a mezőnyből igényes munkájával Gönczi Mihály

A szakoktató elmondta, a hat óra alatt a zsűri folyamatosan nézte, hogy a versenyző segítség nélkül hogyan tudja ugyanezt a munkát élőben produkálni. – Nagy odaadással készítette a versenymunkáját Mihály, aki több versenyen is részt vett már, a rutinja is megvolt, így ugyanazt a képet sikerült megvalósítania Törökbálinton is, mint amit beküldtünk. Kitűnt a mezőnyből, nagyon szép munkát végzett. Sikere inspirálja osztálytársait, büszkék rá, ahogy kollégámmal mi is. Nagy dolog egy diák életében, hogy ott lehet a legjobbak között – jelentette ki Gyarmati István.

– Az unokabátyám is az építőiparban dolgozik. Én azért a festőszakmát választottam, mert nagyon szeretek festeni, dekorálni, díszíteni. Ez az én világom, az önállóság, hogy nem szabnak határokat sem formákban, sem színekben, ahogy most sem – mondta hírportálunknak Gönczi Mihály.

Nagyon sokat gyakorolt a versenyre a tanuló

– Először oktatóimmal megbeszéltük, mit szeretnék elkészíteni, melyek azok az eszközök, amivel el tudom érni. Volt bőrhatású hengerünk, amivel olyan felületet tudok létrehozni, ami hasonlít a fához. Először elkezdtük rajzolgatni a fára dekorációs pasztával, felvittük, megnéztük, jól mutat-e a minta, és aztán ez lett belőle – mondta szerényen díjnyertes munkájáról Mihály, aki elárulta, van pár dekorációs szerszám, amivel lehet ilyen képeket is alkotni, a színezőpaszták pedig fényt adnak az alapnak, az egészhez pedig dekorglettet használt.

Remélte, hogy benne lesz a legjobb háromban

– Ez az első hely most nagyon sokat jelent, korábban az Euroskills versenyen harmadik és negyedik is voltam. A törökbálinti volt a harmadik nagyobb megméretésem, és bár első lettem, azért van még mit fejlődnöm. A biztos kéz, a szín- és formaérzék megvan, de kell még gyakorlás, hogy még precízebb legyek. A mostani munkámat nagyban egy nappaliban díszítőelemként el tudnám képzelni. A dekorációs minta most nagy divat lett, mert nem teljes falakat, hanem csak csíkokat festenek meg így, kiváltva a tapétát vagy a hengerelést. Ezek szebbek, olyanok, mintha háromdimenziósak lennének, vannak kiemelkedő részek bennük, úgy vélem, ez a jövő – tette hozzá Gönczi Mihály, aki bár májusban végez, marad a Varróban, mert az asztalosszakmát is szeretné kitanulni, illetve még egy világbajnoki versenyre is szeretne kijutni.